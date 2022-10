En effet, la guerre en Ukraine et les sanctions russes qui en découlent mettraient en péril la production de papier toilette.

En interdisant l’exportation de son bois de bouleau, qui est utilisé pour adoucir les produits du quotidien, la Russie prive le monde de 800.000 à 1.200.000 tonnes de la pâte qui constitue le papier toilette.

Plus rare, cette fameuse pâte serait également plus chère (+45%) à produire en 2022. Et ce, d’autant plus que les usines qui la travaillent ont connu des soucis majeurs cette année, comme une grève de leurs employés (en Finlande) ou la sécheresse (en Espagne).

D’après certaines estimations, le marché ne devrait reprendre son cours habituel qu’à la mi-2023.

Face à des prix qui explosent et des stocks qui diminuent, les fabricants de papier toilette n’auraient pas d’autres solutions que d’augmenter leur prix et/ou de diminuer l’épaisseur de leur production.

Au début de la pandémie du coronavirus, une pénurie de papier toilette avait été observée dans le monde.