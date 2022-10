France: un Lidl poursuivi pour avoir vendu de l’alcool à un mineur qui s’est tué en scooter

Kilian, 16 ans, est décédé alors qu’il se trouvait au guidon de son scooter. Il a été percuté par un ami, lui-même sur un deux-roues. Ils avaient consommé de l’alcool avant le drame.

L’ami de Kilian ayant occasionné l’accident mortel a été reconnu coupable d’homicide involontaire. Un jugement incomplet pour la mère de l’adolescent décédé. Elle a également déposé plainte contre le magasin pour "vente illicite d’alcool à un mineur", après quoi le procureur de la République local a décidé d’ordonner des poursuites contre l’établissement en question, toujours selon le Parisien.

«Prise de conscience»

Au micro de France Bleu Pays basque, la mère s’interroge sur la facilité avec laquelle son fils de 16 ans a pu sortir du supermarché avec une bouteille d’alcool. "Ils achètent deux bouteilles de vodka et ressortent comme s’ils avaient acheté deux canettes de Coca. Il n’y a eu aucun contrôle, ils n’ont pas demandé les pièces d’identité, ils n’ont posé aucune question et ils ont donné les bouteilles. Ils ont été scannés, la personne a encaissé et ils sont sortis."

Pour la maman de la victime, il doit y avoir une "prise de conscience" de la part du personnel des grandes surfaces. "Il faut que chaque caissier se dise que ça pourrait être son gamin. Les jeunes ont envie de faire la fête. Nous, en tant que parents, on doit encadrer ça, mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l’extérieur. Nos gamins n’ont pas été protégés", explique-t-elle chez RTL.