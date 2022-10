Assaut du Capitole: Trump sera cité à comparaître par la commission d’enquête

"Il doit rendre des comptes. Il est tenu de répondre de ses actes", a-t-il ajouté.

Mais il s’agit aussi pour la commission de "faire tout ce qu’elle peut pour raconter l’histoire la plus complète possible et fournir des recommandations afin d’aider à garantir que rien de semblable au 6 janvier ne se reproduise à l’avenir", a-t-il poursuivi.

La mission du panel, composé de sept démocrates et deux républicains, est de faire la lumière sur le comportement du président avant, pendant et après l’attaque du Capitole, qui avait choqué dans le monde entier.

Ce jour-là, le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump avaient pris d’assaut le siège du Congrès pour essayer d’empêcher les élus de certifier la victoire de son rival démocrate, Joe Biden. Le milliardaire continue de soutenir contre toute évidence que le scrutin lui a été "volé".

Jeudi, avant son annonce choc, la commission avait déroulé le fil des événements tel que dessiné par ses investigations, montrant que l’ex-président avait prévu "bien à l’avance" de se déclarer victorieux à l’élection de 2020, avant même que les résultats ne soient connus.