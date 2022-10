« Peur et dégoût »: des Russes à la recherche d’origines juives pour fuir en Israël

« Maman, ton grand-père Moïse est bien né en 1870, comme Lénine? »: dans un service de la Croix-Rouge de Moscou, une femme brune, téléphone greffé à l’oreille, tente d’en savoir plus sur ses origines juives. Son but: aider son fils à fuir la Russie et la mobilisation.