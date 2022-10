Guerre en Ukraine : accord de l’UE sur une importante mission de formation pour l’armée ukrainienne

Selon deux diplomates, la mission devrait permettre de former "dans un premier temps" 15.000 militaires. L’accord trouvé mercredi prévoit un quartier général pour la mission et des centres de formation dans chaque Etat membre qui en organisera, a précisé l’un d’eux. La Pologne et l’Allemagne ont fait part de leur disponibilité, ont précisé les deux diplomates.

La mission sera financée sur la dotation de la Facilité européenne pour la Paix (FEP), dont on attend la libération d’une nouvelle tranche en faveur des forces armées ukrainiennes.

Le projet de mission de formation a été annoncé au mois d’août par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

En Belgique, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder avait déjà indiqué le mois dernier, à la suite de la proposition du Haut représentant, que le pays est prêt à participer à une mission d’entraînement des militaires ukrainiens sous supervision européenne. La contribution belge pourrait entre autres se concentrer sur le déminage en mer et sur terre, avait-elle précisé.