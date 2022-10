Frappes meurtrières en Ukraine ce lundi : au moins 10 morts

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, cinq personnes sont mortes et 51 autres blessées rien que dans la capitale ukrainienne.

"La menace de nouvelles frappes reste présente", a-t-il ajouté dans une vidéo sur Twitter, appelant la population à se mettre à l’abri en cas d’alerte anti-aérienne.

Le Premier ministre ukrainien, Denis Chmygal, a indiqué de son côté que onze infrastructures importantes ont été endommagées lundi matin dans huit régions en plus de la capitale Kiev.

Selon la Défense ukrainienne, l’armée russe a lancé 83 missiles sur l’Ukraine, deux jours après une explosion ayant endommagé le pont russe de Crimée, infrastructure stratégique et symbole de l’annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie.

Selon la même source, 52 de ces missiles ont été interceptés par la défense aérienne ukrainienne, dont 43 étaient des missiles de croisière.

L’Otan condamne « les attaques horribles et aveugles » de la Russie contre des civils

L’Otan condamne les "attaques horribles et aveugles" lancées par la Russie contre des infrastructures civiles en Ukraine et soutiendra le peuple ukrainien "aussi longtemps qu’il le faudra", a affirmé lundi le secrétaire général de l’Alliance Jens Stoltenberg.

"Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et j’ai condamné les attaques horribles et aveugles de la Russie contre des infrastructures civiles en Ukraine. L’Otan continuera à soutenir le courageux peuple ukrainien pour lutter contre l’agression du Kremlin aussi longtemps qu’il le faudra", a-t-il tweeté.