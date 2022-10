Les explosions ont eu lieu vers 08H15 heure locale (07H15 HB). Les sirènes d’alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations.

Sur place dans la capitale ukrainienne, Didier Reynders a été placé à l’abri dans le sous-sol d’un hôtel.

"Une série d’explosions dans le centre-ville de Kiev ce matin. Grâce à la réaction rapide du personnel de sécurité, mon équipe et moi avons été rapidement transférés au sous-sol de l’hôtel. Nous sommes en sécurité et attendons l’évolution de la situation", a-t-il partagé sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo (voir en tête d’article), il raconte la situation. "Pour l’instant, on attend la suite des événements. On a entendu les alarmes et les premières explosions. Il y a un état d’alerte qui est maintenu".

Il ne sait pas encore quand la situation reviendra à la normale.