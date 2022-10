Deux randonneurs belges bloqués dans l’Himalaya indien

"Nous sommes à court de nourriture et Sneha ne peut pas marcher sur ce terrain. Nous avons besoin d’une évacuation immédiate en hélicoptère. Il y a un espace plane à proximité pour l’atterrissage. Envoyez de l’aide s’il vous plait", ajoute le message.

Selon tribuneindia.com, les autorités étaient en contact avec les deux randonneurs et des dispositions ont été prises pour une évacuation. L’Indian Air Force a notamment été contactée pour fournir un hélicoptère. Une équipe de policiers et de randonneurs sont également partis de la ville de Kullu, à partir de laquelle la vallée est plus facilement atteignable.

Aucune information sur l’avancement de l’opération ni sur l’état des deux randonneurs bruxellois ne sont disponibles actuellement.