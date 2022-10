La Corée du Nord a tiré un missile balistique

Le missile semble être retombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon, ont indiqué des responsables du gouvernement japonais, et selon les garde-côtes de ce pays, aucun dommage causé à un navire japonais n’a été rapporté, selon la chaîne japonaise NHK.

Ce tir est survenu après des manoeuvres conjointes entre les armées des Etats-Unis et de la Corée du Sud, qui se sont achevées samedi selon Yonhap, et des exercices avec le Japon plus tôt dans la semaine.

Ce tir est le dernier en date d’une série, incluant, mardi, celui d’un missile balistique de portée intermédiaire au-dessus du Japon, où les populations concernées ont dû être priées de se mettre à l’abri. La Corée du Nord a justifié sa série de tests de missiles par les "menaces militaires" américaines.