"Pebbles, le chien le plus vieux du monde, est malheureusement décédée de manière naturelle et paisible, chez elle et entourée de sa famille", ont écrit ses maîtres sur le réseau social Instagram.

La chienne était née le 28 mars 2000 à Long Island dans l’Etat de New York et a vécu la plupart du temps dans l’Etat de Caroline du Sud. Avec son petit gabarit et son poids de 2 kilos, elle a mis au monde 32 chiots au cours de son existence.

Pebbles avait été désignée le plus vieux chien du monde en mai 2022, lors d’un passage des experts du livre Guinness, véritable institution qui recense les records dans tous les domaines.

Selon sa propriétaire, Julie Gregory, le secret de santé de Pebbles résidait dans la toilette de la chienne qu’elle réalisait "avec la plus grande attention", a-t-elle confié.

Pebbles, grande amatrice de musique country, est décédée cinq mois avant de fêter son 23ème anniversaire.