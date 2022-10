Grèce: au moins 15 morts dans le naufrage d’une embarcation de migrants

Les 15 corps ont été découverts près de l’île voisine des côtes turques après qu’un canot pneumatique transportant une quarantaine de personnes et poussé par des vents violents soufflant sur la région a coulé, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Cinq personnes ont été également secourues et les opérations pour venir en aide à trois autres étaient en cours, ont précisé les autorités.

Quelques heures plus tôt, les garde-côtes avaient été alertés qu’un voilier était en détresse près de l’île de Cithère.

Le voilier a coulé près du port de Diakofti. Certains des survivants ont pu rejoindre la côte à la nage, et une opération combinée comprenant des navires en mer et les services de pompiers et de police à terre a permis de retrouver 80 personnes.

Aucune précision n’a été fournie quant à la nationalité des naufragés.