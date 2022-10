Constatant que les collines des Highlands se dénudaient de plus en plus au fil des années, l’association britannique "Trees for life" se mobilise afin de permettre à la faune et la flore de s’y développer de nouveau. Comment? En y réintroduisant des milliers d’arbres.

Mais, parce que l’initiative a un coût énorme, les habitants du coin ont développé une société, "Highland Titles", afin d’inviter les internautes à verser 36 euros en échange d’un lopin de terre (de la taille d’un pied) dans la réserve naturelle de Glencoe ou de Lochaber et, tradition oblige, de recevoir le titre de Lord ou de Lady.

Ou comment concilier l’utile à… l’inattendu.