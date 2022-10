Qui remportera le Nobel de la paix vendredi 7 octobre ?

À l’approche du jour J, les experts sont divisés entre ceux qui penchent pour un prix en forme de critique de l’offensive lancée par le président russe Vladimir Poutine et ceux qui anticipent une piqûre de rappel sur l’urgence d’enrayer la poussée du thermomètre.

Avec pas moins de 343 candidats cette année --la liste n’est pas publique--, le comité Nobel peut aussi déjouer les pronostics et opter pour une toute autre piste.

L’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa ou l’opposant russe Alexeï Navalny ?

Pour Henrik Urdal, directeur de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (Prio), la figure de proue de l’opposition bélarusse en exil Svetlana Tikhanovskaïa et l’opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné après avoir été la cible d’une tentative d’empoisonnement, mériteraient d’être couronnés conjointement.

"Ce sont deux champions d’‘activités pro-démocratie non-violentes dans leur pays respectif", fait-il valoir. "Et tant Navalny que Tikhanovskaïa ont été des opposants très fermes à la guerre en Ukraine."

La Cour pénale internationale ou le site d’investigation Bellingcat ?

Alors qu’un conflit interétatique n’a jamais été aussi proche d’Oslo depuis la Seconde guerre mondiale, une autre façon de marquer le coup serait de décerner le Nobel à des acteurs qui documentent de présumés crimes de guerre en Ukraine, tels que la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye ou le site d’investigation Bellingcat.

Volodymyr Zelensky: parmi les favoris des bookmakers

Quid du président ukrainien Volodymyr Zelensky, devenu une figure symbolique de la résistance à l’invasion russe, qui compte parmi les favoris des bookmakers ?

"Le comité y réfléchirait probablement à deux fois avant de remettre le prix à un président en guerre […] même si l’Ukraine est la victime de cette guerre", estime M. Urdal. "Il y aura toujours des atrocités, même du côté ukrainien."

Des milliers de personnes à travers le monde (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d’université…) sont habilitées à proposer une candidature avant la date-limite du 31 janvier.

Les membres du comité Nobel peuvent soumettre leurs propres suggestions lors de leur première réunion, laquelle a eu lieu peu après le début de l’invasion russe en Ukraine le 24 février.

Greta Thunberg ?

Pour d’autres observateurs, la mobilisation face à l’urgence climatique serait aussi digne d’un Nobel après une année de nouveau marquée par des événements météorologiques extrêmes, de la canicule record enregistrée cet été en Europe aux inondations dévastatrices au Pakistan.

Et par un rapport sans ambiguïté publié par les experts de l’ONU en avril. "C’est maintenant ou jamais pour limiter le réchauffement mondial à 1,5°C", affirmait alors Jim Skea, coprésident du groupe à l’origine du document.

"En donnant le prix de la paix à la cause climatique, le comité Nobel a la possibilité unique de dire que les nombreuses crises auxquelles le monde fait face doivent se résoudre ensemble", estime Oda Andersen Nyborg, directrice du Conseil norvégien pour la paix.

Parmi les noms évoqués dans ce domaine figurent la jeune égérie suédoise de la cause climatique Greta Thunberg et/ou son mouvement Fridays for future, le vénérable naturaliste et pédagogue britannique David Attenborough ainsi que d’autres militants.

Le chef de l’ONU Antonio Guterres ou le ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, Simon Kofe ?

Ou bien le chef de l’ONU, Antonio Guterres, la Convention cadre des Nations unies sur le climat (UNFCC) ou le ministre des Affaires étrangères des Tuvalu, Simon Kofe, dont le pays est menacé par l’élévation du niveau de la mer.

Hors du champ climatique, des militants pour les droits et libertés chinois, afghans ou iraniens, l’ONG anticorruption Transparency International ou encore la Cour internationale de justice (CIJ) sont aussi considérés comme nobélisables.

Selon Sverre Lodgaard, chercheur de l’Institut norvégien des affaires internationales (Nupi), le comité Nobel pourrait aussi s’abstenir d’attribuer le prix, comme il l’a fait, pour la dernière fois, il y a 50 ans.

"Personne ne peut se prévaloir d’une grande percée en matière de paix, les conflits semblent sans fin et les traités semblent être faits pour être violés", dit-il à l’AFP.

L’an dernier, le Nobel avait récompensé deux champions de la liberté de la presse, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Mouratov, dont les médias respectifs sont menacés de fermeture ou ont vu leur licence être révoquée.