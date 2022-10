Ces arrivées devraient continuer de diminuer en raison du durcissement de la politique de visa de l’UE et des mesures prises par la Russie pour dissuader les hommes en âge de servir dans l’armée de quitter le pays, selon l’agence basée à Varsovie.

Dès lors, malgré la mobilisation partielle annoncée il y a deux semaines par le Kremlin pour sa guerre en Ukraine, le flux habituel des citoyens russes aux frontières de l’UE reste stable, analyse Frontex.

La plupart des Russes entrés dans l’Union la semaine dernière l’ont fait par la Finlande (29.000), qui est restée pendant une brève période le seul pays de l’UE limitrophe de la Russie ayant adopté le moins de restrictions après l’annonce de la mobilisation partielle.

De nombreuses restrictions aux permis de séjour et à la délivrance de visa ont été prises au niveau de l’Union ou via des mesures unilatérales d’États membres de l’UE voisins de la Russie. Ainsi, la Pologne et les États baltes ont durci les règles à l’égard de citoyens russes voyageant uniquement à des fins touristiques ou de loisirs. La Lettonie a annoncé un état d’urgence dans les régions bordant la Russie, tandis que tous les États membres de la région accentuaient le contrôle de leur frontière avec la Russie.

Dès lors, tout comme lors de la semaine précédente, la majorité des voyageurs russes entrant dans l’UE disposaient de permis de séjour ou de visas pour des États membres de l’UE ou des pays associés Schengen, tandis que d’autres disposaient de la double nationalité, expose Frontex.

Quant aux passages clandestins de frontière, l’agence considère qu’ils sont susceptibles d’augmenter si la Russie devait décider de fermer la frontière à de potentiels conscrits.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine il y a sept mois, plus de 1,356 million de Russes sont entrés dans l’UE via les frontières terrestres, tandis que 1,314 million y retournaient.