Le patron de Shell fait des vagues en invitant à taxer plus les compagnies énergétiques

« Nous ne pouvez pas avoir un marché qui se comporte d’une telle façon (...) qu’il va infliger des dommages à une part importante de la société », a-t-il affirmé lors d’une séance de questions et réponses à la conférence Energy Intelligence Forum, qui se tient à Londres et dure trois jours. « D’une manière ou d’une autre, il faut une intervention gouvernementale qui se traduise (...) par la protection des plus pauvres et cela veut probablement dire que les gouvernements doivent taxer les gens dans cette pièce », a-t-il déclaré.