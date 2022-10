Climat: réformer le secteur des déchets, un impératif pour ne pas dépasser +1.5°C

Selon ce rapport intitulé "Zero Waste to Zero Emissions: How Reducing Waste is a Climate Game Changer", l’adoption par les villes de politiques "zéro déchet" - comme le tri, le recyclage ou le compostage - permettrait de réduire les émissions du secteur des déchets de plus de 1,4 milliard de tonnes, soit l’équivalent des émissions annuelles de 300 millions de voitures.