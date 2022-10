Donné perdant, Bolsonaro agite le spectre du coup d’État

Les deux hommes se détestent et leurs programmes ne sauraient être plus différents: celui de Lula est axé sur la défense de l’environnement et le social, une évidence pour cet ancien syndicaliste, héros de la classe populaire brésilienne, qui a permis à une bonne partie d’entre elle de sortir de l’extrême pauvreté lors de ses années de pouvoir (2003-2011).

Faux pas

Face à lui, un Jair Bolsonaro fidèle à sa ligne ultralibérale, qui entend réparer les dégâts dévastateurs du Covid sur l’économie brésilienne à coups de rigueur budgétaire.

Ce dernier est mal parti pour l’emporter, au terme d’une campagne en dents de scie, qui l’a vu multiplier les faux pas dans la dernière ligne droite, tel ce discours politique tenu à l’ambassade du Brésil à Londres, alors qu’il était invité… aux funérailles d’Elizabeth II.

Crédité de moins de 40% des voix, Jair Bolsonaro a largement compté sur la fidélité de sa base conservatrice, soit les militaires (lire ci-dessous), les grands acteurs de l’agro-industrie, mais aussi les chrétiens évangéliques. Tout au long de sa campagne, le Trump brésilien n’a pas lésiné sur les déclarations fracassantes pour flatter cet électorat, en s’en prenant notamment aux LGBT +, à "l’idéologie du genre", ou au "droit à l’avortement".

Retour en grâce

Pour Lula, la dynamique est bien différente: condamné et mis en prison pour corruption en 2018, il n’avait pu se présenter face à l’actuel Président, qui avait singulièrement profité de son absence pour l’emporter à l’époque.

Depuis, les condamnations de Lula ont été annulées et il a pu compter sur le soutien d’une dizaine de partis (dont certains à droite), pour contrer la marée militaro-religieuse acquise à son adversaire. Son colistier, Geraldo Filho, est d’ailleurs issu des rangs de la droite.

De sa voix grave éraillée par un cancer du larynx soigné au début des années 2010, Lula a promis meeting après meeting d’en finir avec l’austérité prônée par Bolsonaro: un discours porteur alors que plus de 30 millions de Brésiliens ont replongé dans l’extrême pauvreté.