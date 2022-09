Poutine: les habitants des régions ukrainiennes annexées seront «nos citoyens pour toujours»

"Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours", a affirmé le président russe - qui a signé l’annexion des quatre régions d’Ukraine -, devant l’élite politique du pays. "Les gens ont voté pour notre avenir commun", a-t-il ajouté.

Poutine a par ailleurs assuré que son pays "n’aspire pas" à restaurer l’URSS, malgré l’offensive en Ukraine et l’annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de "référendums" dénoncés par Kiev et les Occidentaux.

"L’URSS a disparu, le passé ne peut être ramené. Et la Russie n’a pas besoin de cela aujourd’hui, nous n’y aspirons pas", a déclaré M. Poutine lors d’un discours au Kremlin devant l’élite politique russe.

Les dirigeants de l’UE « rejettent » l’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes

Les dirigeants des pays de l’Union européenne "rejettent" et "condamnent" "l’annexion illégale" par la Russie de quatre régions ukrainiennes, ont indiqué ce vendredi les 27 dans une déclaration, accusant Moscou de mettre "la sécurité mondiale en danger".

"Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais les ‘référendums’ illégaux que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ni leurs résultats falsifiés et illégaux. Nous ne reconnaîtrons jamais cette annexion illégale", affirme la déclaration.