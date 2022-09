Guerre en Ukraine: le désarroi des soldats russes dans des enregistrements volés

Captés par les services de renseignement ukrainiens au moment du déploiement de l’armée russe à Boutcha, en mars dernier, les échanges diffusés ce jeudi sur internet transpirent la lassitude et la frustration.

"À la télé, ils veulent juste tromper les gens, en mode"Tout va bien! Y’a pas de guerre, juste une opération spéciale". En vrai, c’est une putain de vraie guerre!", s’énerve par exemple Sergueï, un de ces militaires dont l’appel privé, en cachette de son commandement, a été enregistré.

"Je n’ai pas vu de fascistes ici, juste des gens qui vivaient normalement, poursuit-il. Il y a une forêt ici, où la division a son QG. J’y suis entré et j’ai vu une mer de cadavres, en civil. Une mer. Je n’avais jamais vu autant de corps de toute ma putain de vie. Un truc de taré... On ne voit même pas où ça s’arrête."

Estimant parfois avoir été "envoyés à l’abattoir", ces soldats russes évoquent aussi toutes les erreurs commises par leur propre armée. Tirs ratés, matériel vétuste ou encore offensive mal préparée, les critiques pleuvent sur le Kremlin. Et les hommes s’inquiètent de leur sort, comme Nikita: "Ces péquenauds (les Ukrainiens, NDLR) avancent, et nous, on reste planté là. Je n’aurais jamais pensé finir dans une merde pareille."

Engagés depuis des mois dans une guerre qui s’enlise, les soldats russes - qui évoluent dans une "ambiance hyper négative" - n’ont qu’une envie: rentrer chez eux. "J’en ai marre d’avoir peur de tout, commente un anonyme. Ils m’ont emmené dans un putain de trou à rats. Qu’est-ce qu’on attend, là? Qu’on se fasse tuer?"

La diffusion de ces échanges privés intervient alors que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les habitants des régions du sud et l’est de l’Ukraine annexées par la Russie seront " nos citoyens pour toujours ".