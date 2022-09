Quand Joe Biden interpelle une parlementaire décédée : «Où est Jackie?»

La scène, filmée hier mercredi, se déroule lors d’un discours du successeur de Donald Trump. Alors qu’il remercie les parlementaires impliqués dans un projet de lutte contre l’obésité et l’insécurité alimentaire, l’ex-vice-président de Barack Obama interpelle Jackie Walorski, qu’il souhaite féliciter personnellement. "Où est Jackie?", répète ainsi le président devant l’assemblée, oubliant visiblement que l’élue républicaine est décédée dans un accident de voiture début août. Une intervention d’autant plus étrange aux yeux de ses détracteurs que le président s’était dit "choqué et attristé" de la mort de la parlementaire dans un communiqué.

Interrogée sur cet oubli, la porte-parole de la Maison Blanche a botté en touche, estimant que Joe Biden "pensait très fort à elle" au moment de son discours et qu’elle n’estime "pas troublant" les propos tenus par le démocrate.