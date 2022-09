Pédopornographie: Christian Quesada minimise et ne se voit pas comme «un criminel»

D’après Cyril Hanouna, l’ex-champion de TF1, condamné à trois ans de prison pour corruption de mineur ainsi que détention et diffusion d’images à caractère pédopornographique, a contacté un de ses chroniqueurs, Guillaume Genton, pour apporter quelques précisions sur les faits qui lui sont reprochés.

"Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant", minimise celui qui a empoché 809.000 euros dans le jeu animé par Jean-Luc Reichmann.

"Il faut savoir que, dans la justice française, un cliché pédopornographique, c’est une fille qui a moins de 18 ans et qui est en culotte ou en soutien-gorge. Donc oui, il y avait même plus que ça. Mais, pour l’inconscient collectif, ce qui est pédopornographique, ce sont vraiment des trucs, style, on met des enfants attachés. On est quand même très très très très très éloigné de ça", poursuit Christian Quesada, qui en profite pour décrédibiliser le témoignage d’une victime. "Quand vous faites venir une personne, qui - je n’aime pas dire du mal des gens comme ça - n’est pas très équilibrée au niveau psychiatrique et qui annonce que j’étais en train de la violer, alors que cette personne porte plainte pour attouchement, ce qui est déjà très différent. Donc bien évidemment, comme il ne s’est rien passé avec elle, ni le moindre attouchement, ni quoi que ce soit. Sa plainte a été déboutée."

"Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il minimise tout"



Aveux, ressenti, son silence... : Des enregistrements exclusifs de Christian Quesada révélés dans #TPMP. pic.twitter.com/rtvVM6mE3V — TPMP (@TPMP) September 28, 2022

Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs ont nuancé les propos de Christian Quesada. Guillaume Genton rappelant notamment que ce qui se trouve dans les clés USB et les disques durs du candidat était « très loin des clichés de jeunes filles de 17-18 ans ». Et que l’homme « se faisait passer pour une fille » pour rentrer en contact avec des enfants.