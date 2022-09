Visiblement déboussolé par la montée rapide des eaux dans cette ville côtière de plus de 85.000 âmes, le squale a été filmé en train de tourner en rond, à la recherche de son chemin.

Dans le centre de l’État, c’est un alligator qui a été vu à proximité des habitations. Relayées par une chaîne de télévision locale, les images de l’animal font froid dans le dos. Et elles donnent raison à la Commission de conservation des poissons et de la faune de Floride (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) qui avait prédit que les conditions climatiques des prochaines heures allaient désorienter – voire rendre plus agressifs – les animaux sauvages (serpent, ours,…) de la région.

Ce jeudi matin, l’ouragan Ian avait perdu en intensité. Avec des vents soufflant jusqu’à 100 km/h, il est désormais répertorié en tant que tempête tropicale, annonce le centre national américain des ouragans (National Hurricane Center).

Ian a touché terre en Floride hier mercredi après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 4, amenant déluge et vent de tempête. Quelques heures plus tard, il avait déjà été rétrogradé en catégorie 1.