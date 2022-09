L’importance de l’Otan bondit dans les opinions européennes et nord-américaines

78% des personnes sondées jugent que l’Otan est "très" ou "plutôt" importante pour la sécurité de leur pays, contre 67% en 2021. Les pays proches de la Russie et de l’Ukraine sont ceux qui y accordent beaucoup d’importance (91% en Pologne, 88% en Roumanie, 87% en Lituanie), mais de hauts scores sont à relever dans des pays d’Europe occidentale, comme le Portugal (90%), les Pays Bas (81%) ou l’Allemagne (80%).

"Le récit d’une Europe divisée entre l’Est et l’Ouest ne tient pas véritablement, ces chiffres montrent que c’est beaucoup plus compliqué que ça", commente le directeur adjoint du bureau parisien du GMF, Martin Quencez.

La Turquie se situe en bas de l’échelle, avec 21% de sondés jugeant l’Otan "très importante" pour leur sécurité et 44% "plutôt importante".

Concernant le continent européen, une moyenne de 81% des sondés des pays de l’UE jugent que l’Union européenne est aussi importante pour leur sécurité nationale. La France (73%) et l’Italie (75%) sont derrière le Portugal (94%) ou l’Espagne (82%).

A noter que des pays non membres de l’UE comme le Royaume Uni (67%) et la Turquie (58%) la décrivent aussi comme un acteur important de leur sécurité.

Si les Etats-Unis sont toujours perçus comme la puissance la plus influente du monde par 64% des sondés des 14 pays, cette influence est amenée à diminuer drastiquement, selon eux.

Ils ne sont plus que 37% à considérer que les Etats-Unis seront le principal acteur mondial dans 5 ans, et 25% pensent que la Chine sera la puissance la plus influente, 15% l’Union Européenne, et 10% la Russie.

Par ailleurs, l’Allemagne (75%), la France (65%) et le Royaume Uni (55%) sont considérés comme les pays les plus influents en Europe.