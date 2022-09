« Référendums » d’annexion en Ukraine : les chefs séparatistes des territoires occupés vont demander leur rattachement à la Russie

"Les citoyens de la république populaire de Lougansk ont choisi un avenir brillant et prospère", selon le dirigeant prorusse de cette région séparatiste, Léonid Passetchnik.

"Cher Vladimir Vladimirovitch (...) je vous demande d’examiner la question de l’adhésion de la République populaire de Lougansk à la Russie en tant que sujet de la Fédération de Russie", a déclaré le chef séparatiste prorusse de Lougansk (est), Leonid Passetchnik, dans un texte publié sur Telegram.

"Nous sommes conscients du lien historique, culturel et spirituel avec le peuple multinational de Russie", a-t-il fait valoir, vantant "le rêve" selon lui des habitants de sa région de rejoindre la Russie, "son port natal".

M. Passetchnik avait indiqué un peu plus tôt se rendre à Moscou, tout comme son homologue de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, pour formaliser l’annexion à la Russie.

La région de Zaporijjia a aussi demandé son intégration à la Russie au président Poutine, a assuré un responsable de l’administration d’occupation russe, Vladimir Rogov. Les administrations de l’occupation de Donetsk et Kherson (sud) se sont aussi prononcés après le référendum pour une annexion au voisin russe.

Dans une lettre adressée au président russe, Vladimir Saldo, qui dirige l’administration d’occupation de Kherson, a défend un processus électoral "absolument légal" à ses yeux et invoque le droit d’autodétermination des peuples, inscrit dans la Charte des Nations unies, face aux nombreuses condamnations de Kiev et de la communauté internationale.

Un peu plus tôt, il avait indiqué demander à Vladimir Poutine de parachever l’annexion "le plus vite possible".

Ces derniers jours les observateurs ont recensé à de multiples occasions que les habitants des diverses régions avaient été obligés de voter. Alors que le dépouillement des bulletins est terminé, 98% des votants ont plébiscité le rattachement de Lougansk (ouest de l’Ukraine), 93% de Zaporijjia, et 87% de Kherson, selon l’occupant russe. Mardi soir, la commission électorale de Donetsk a même fait part de 99,23% de voix favorables à l’annexion à la Russie.

"La reconnaissance par la Russie des ‘pseudo-référendums’ comme ‘normaux’, la mise en oeuvre du (même) scénario qu’en Crimée et une énième tentative d’annexer une partie du territoire ukrainien signifie que nous n’avons pas à discuter avec l’actuel président russe", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo enregistrée et diffusée lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU mardi.