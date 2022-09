Fuite du gazoduc Nord Stream : des « dommages climatiques majeurs »

L’UBA estime que les fuites libéreront 0,3 million de tonnes de méthane dans l’atmosphère. L’agence environnementale a appelé les exploitants des gazoducs et les instances régulatrices allemandes à pomper immédiatement le gaz restant de toutes les parties des gazoducs situés sous la mer Baltique. "Les fuites représentent un dommage colossal aux proportions inimaginables", a dénoncé le directeur fédéral de l’agence Sascha Müller-Kraenner dans un communiqué.

Les autorités danoises et suédoises ont détecté cette semaine trois fuites dans les gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie et l’Allemagne, toutes à hauteur de l’île danoise de Bornholm dans la mer Baltique. Une fuite concerne Nord Stream 2 et deux Nord Stream 1. L’Union européenne et l’Otan évoquent un possible sabotage.