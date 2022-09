Énergie: l’île de Sein 100% autonome à l’horizon 2030

« C’est pas Versailles ici »

Cette île n’est pas raccordée au réseau national. "On essaye de consommer très peu, on évite d’allumer les lumières ou de chauffer si l’on n’en a pas besoin: c’est pas Versailles ici!" s’amuse Marie-Thérèse, habitante, qui précise que "tout le monde a aussi une citerne pour l’eau de pluie dans son jardin".

Les habitants sont 260 à l’année, dont 120 à 150 y passent tout l’hiver, pour un bon millier en saison, précise le Parisien. Ambroise, l’ancien médecin de l’île, a opté pour des changements d’isolation dans sa maison. "Maintenant, un dispositif d’aide est en place pour les insulaires", glisse-t-il. Rénov’îles leur permet, depuis 2019, d’accéder plus facilement à des subventions. "J’ai aussi fait changer mon frigo, trop vieux et qui consommait beaucoup trop."

Des panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics

Le grand changement est déjà en train de s’opérer sur l’île tout entière, sur les toits des bâtiments publics. "On a misé sur le photovoltaïque: le centre nautique, la mairie, la gare maritime, l’ancienne écloserie de homards (qui produit désormais des huîtres), adossée au phare…" énumère Didier Fouquet, le maire. Toute l’énergie accumulée est ensuite stockée tout au bout de l’île, dans le phare.

"Sein sera la première île à atteindre cette autonomie totale", explique Denis Bredin, président de l’AIP au Parisien. À ses côtés, Denis Palluel, maire d’Ouessant, opine: "La production d’électricité émet pour l’instant treize fois plus de CO2 que sur le continent." L’île de Sein devait jusqu’alors acheminer, chaque année, des centaines de tonnes de fioul.

Un nouveau projet changera la donne: à quelque 300 m du phare central, entre le bourg et la centrale, une éolienne de 60 m sera installée par EDF en 2023 (mise en service en 2024). Le dernier feu vert au projet vient tout juste d’être donné. "Ça a été un long combat", soupirent l’ancien maire, Dominique Salvert, et Didier Fouquet, qui s’empresse d’ajouter au Parisien: "Quand elle sera en service, on arrivera à 67% d’autonomie. Pour pallier le reste, nous avons encore des centaines de mètres de toitures à aménager en photovoltaïque."