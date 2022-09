Christian Quesada, l’ancien champion des «12 coups de midi» de retour en prison

Interpellé en 2019

Pour rappel, Christian Quesada avait été condamné en 2020 à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques. Il a pu sortir grâce à une remise de peine après avoir passé deux ans emprisonné à la prison de Bourg-en-Bresse, où il avait été placé avant sa condamnation. Il avait été interpellé en 2019 après la découverte sur ses ordinateurs de centaines d’images et vidéos compromettantes de mineurs et d’enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu’il échangeait avec d’autres internautes. Christian Quesada a reconnu les faits, tout en précisant n’avoir jamais commis d’agression sexuelle.

Surnommé "le professeur", Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs de TF1 en 2016 et 2017 en enchaînant près de 200 participations. Le quinquagénaire avait été à l’antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800 000 euros. Ce père célibataire de deux enfants, dont la vie avait radicalement changé après ses victoires, avait publié son autobiographie en 2017 pour raconter son parcours.