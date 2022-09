Les référendums d’annexion en Ukraine : « Une mascarade » (vidéo)

"Ils n’ont aucune légitimité, aucune valeur. Nous ne les reconnaîtrons pas, ils entraîneront des sanctions de la part de la France, de l’Europe et d’autres États de la communauté internationale", a-t-elle poursuivi.

La Russie et les autorités des régions qu’elle occupe en Ukraine ont affirmé mardi que le "oui" était largement en tête selon de premiers résultats des "référendums" d’annexion organisés dans quatre territoires dans l’est et le sud de l’Ukraine.

La Commission électorale russe a affirmé que le "oui" emportait entre 97 et 98% des suffrages après le dépouillement partiel de votes dans les bureaux de vote en Russie, où étaient appelés à voter des centaines de milliers d’Ukrainiens réfugiés sur place.

Le comptage commençait aussi dans les régions ukrainiennes sous contrôle total ou partiel de Moscou, à savoir Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijjia (sud).

"L’Union européenne est en train de mener des consultations pour un huitième train de sanctions", a indiqué Colonna. Parallèlement, "nous avons, au Conseil de sécurité qui est sous présidence française au cours de ce mois de septembre, engagé des discussions en vue d’une résolution", a-t-elle ajouté.

"Si la Russie veut y apporter son veto, elle sera seule et une fois de plus, elle ne fera que signer son isolement sur la scène internationale. Personne ne la soutient", a-t-elle dit.

Les "référendums" sont une "violation du droit international", selon Stoltenberg

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a dénoncé mardi les référendums "fictifs" organisés par la Russie en Ukraine et assuré le président ukrainien du soutien des alliés au droit de son pays à l’autodéfense.

"Les référendums fictifs organisés par la Russie n’ont aucune légitimité et constituent une violation flagrante du droit international. Ces terres sont l’Ukraine", a-t-il tweeté après un entretien avec le président Volodymyr Zelensky.

"Les guerres sont imprévisibles. Nous devons comprendre que cela peut durer longtemps et que nous devons être prêts à continuer à fournir un soutien à l’Ukraine sur le long terme", a-t-il ensuite averti lors d’une rencontre avec des élus socialistes du Parlement européen.

Jens Stoltenberg a insisté sur la nécessité pour les pays de l’Otan d’augmenter la production d’armes et de munitions "afin de pouvoir fournir davantage de matériel pour assurer notre propre dissuasion et notre propre défense, mais aussi pour fournir un soutien à l’Ukraine".

Il a dénoncé la rhétorique nucléaire de Vladimir Poutine et l’escalade dans le conflit avec l’Ukraine.

"Toute utilisation d’armes nucléaires est absolument inacceptable. Cela changera totalement la nature du conflit et la Russie doit savoir que la guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée", a-t-il dit.

"Nous devons prendre au sérieux cette rhétorique. Nous faisons donc passer le message clair que cela aura de graves conséquences pour la Russie", a-t-il affirmé.

Jens Stoltenberg a également dénoncé l’utilisation de l’énergie comme une arme par la Russie. "Cela a de sérieuses conséquences pour nous tous, avec une forte hausse des prix de l’énergie et une augmentation de l’inflation", a-t-il souligné.

"Nous suivons avec une grande préoccupation les fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique, a-t-il assuré. Il est important de connaître tous les faits et nous allons examiner de près cela dans les heures et les jours qui viennent en étroite coopération avec les alliés de l’Otan et avec la Suède, notre partenaire qui deviendra bientôt membre de l’Alliance".