Fin de la période de deuil royal en Grande-Bretagne

William et Kate, nouveaux prince et princesse de Galles, passeront leur journée au Pays de Galles où ils visiteront Holyhead à Anglesey, situé dans le nord du pays, avant de se rendre à Swansea.

Le couple royal avait promis de se rendre "le plus tôt possible" en terre galloise après le décès de la Reine pour "approfondir la confiance et le respect" qu’ils ont pour les Gallois. Ils y étaient déjà présents en juin pour les festivités en l’honneur des 70 ans de règne d’Elizabeth II.

La période de deuil national s’était terminée le 19 septembre, jour des funérailles de la souveraine décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.