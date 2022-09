Un acteur de «Riverdale» condamné à la prison à vie pour avoir abattu sa mère

D’après plusieurs médias canadiens, le comédien de 24 ans aurait avoué son crime dans une vidéo tournée avec une GoPro.

D’après la cour, Ryan Grantham avait vu sa santé mentale se dégrader durant les mois précédant le meurtre. Outre du cannabis, le jeune homme consommait des vidéos violentes et avait de plus en plus d’idées suicidaires ou meurtrières.

Incarcéré depuis deux ans, l’acteur avait plaidé coupable en juin dernier et présenté ses excuses devant la cour, reconnaissant que sa mère n’avait pas mérité son sort.

À l’époque des faits, après avoir tué sa mère, Ryan Grantham avait pris la route avec plusieurs armes avec l’intention d’abattre le Premier ministre Justin Trudeau à son domicile. Une idée qu’il a abandonnée avant d’envisager tuer des étudiants de son université de Vancouver. Un autre projet qu’il a également lâché avant de se rendre à la police.