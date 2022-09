Mobilisation militaire en Russie: Écolo demande d’accueillir les objecteurs de conscience russes

L’Allemagne s’est au contraire déclarée prête à accueillir ces hommes qui fuient la mobilisation militaire et le président du Conseil européen, Charles Michel, a abondé dans ce sens.

«L’objection de conscience est un droit humain. Il serait incompréhensible et incohérent que nous fermions la porte à ceux qui refusent de combattre les Ukrainiens alors que la Belgique prétend soutenir l’Ukraine face à l’agression russe», a souligné le député écologiste Guillaume Defossé.

Selon lui, au vu des témoignages des derniers jours, la situation des citoyens russes qui refusent de combattre est «préoccupante». «Ces derniers font l’objet de graves violations des droits humains, notamment le droit à l’objection de conscience au service militaire. Pour rappel, la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951 prescrit que les objecteurs de conscience sous certaines conditions peuvent prétendre au statut de réfugié», a-t-il ajouté.

Vendredi, la secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor, a fait savoir que les règles normales de l’asile s’appliqueraient en Belgique et qu’il incomberait donc au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) de se prononcer sur les demandes d’asile de déserteurs russes. Elle ne s’est pas avancée sur la voie de l’octroi de visas humanitaires, qui relèvent de sa compétence discrétionnaire. Le même jour, depuis New York, le Premier ministre, Alexander De Croo, a quant à lui appelé à une réponse coordonnée de l’UE.