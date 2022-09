Khosta-2: un nouveau coronavirus résistant aux vaccins découvert chez des chauves-souris

Interrogé par le "Time", Michael Letko, professeur à l’Université de l’État de Washington, estime qu’il est "préoccupant de voir qu’il existe des virus circulant dans la nature qui peuvent se lier aux récepteurs humains et ne sont pas neutralisés par les réponses vaccinales actuelles".

Seul point positif: le Khosta-2 ne semble pas provoquer de formes graves chez l’homme. À moins qu’il n’évolue dans le temps, comme ça a déjà été le cas avec le SARS-CoV-2. "Lorsque des coronavirus apparentés pénètrent dans le même animal et dans les mêmes cellules, ils peuvent alors se recombiner et produire un nouveau virus, explique le professeur Letko. L’inquiétude est que le SARS-CoV-2 pourrait se propager aux animaux infectés par le Khosta-2, se recombiner, puis infecter les cellules humaines. Ils pourraient être résistants à l’immunité vaccinale et porter des facteurs plus virulents."

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait annoncé que la fin de la pandémie de coronavirus était en vue.