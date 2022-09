L’Italie plonge dans l’inconnu après la victoire de Giorgia Meloni aux législatives

Le lent dépouillement des bulletins de vote confirmait lundi matin la nette avance de Mme Meloni qui recueille plus de 26% des suffrages. Son parti est désormais la première formation politique du pays devant le Parti démocrate (PD, centre-gauche) d’Enrico Letta, à 19%.

Avec la Ligue et Forza Italia, elle disposera d’une majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat et Giorgia Meloni a dit vouloir conduire le gouvernement, devenant ainsi, à 45 ans, la première dirigeante post-fasciste d’un pays fondateur de l’Europe.

Lors de sa première et brève déclaration après le vote, elle a tenu à rassurer, tant en Italie qu’à l’étranger. "Nous gouvernerons pour tous" les Italiens, a promis Mme Meloni. "Nous le ferons dans l’objectif d’unir le peuple".

À l’étranger, la Première ministre française Elisabeth Borne a prévenu que Paris serait "attentive" au "respect" des droits de l’homme et de l’avortement. Pour le ministre espagnol des Affaires Etrangères José Manuel Albarés, la victoire de Giorgia Meloni intervient à un moment où "deux modèles s’affrontent" en Europe. "Les populismes finissent toujours en catastrophe", a-t-il mis en garde lundi.

L’Allemagne attend de l’Italie qu’elle reste "très favorable à l’Europe". "L’Italie est un pays très favorable à l’Europe, avec des citoyennes et des citoyens très favorables à l’Europe, et nous partons du principe que cela ne changera pas", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Le porte-parle de la Commission européenne a affirmé que Bruxelles espérait "une coopération constructive" avec le prochain gouvernement italien.

Dans la nuit, Mme Meloni a en revanche reçu le soutien des autorités en Pologne et en Hongrie, mais aussi les félicitations du parti espagnol d’extrême droite VOX et du Rassemblement national en France.

Le nouvel exécutif succédera au cabinet d’union nationale mené depuis janvier 2021 par Mario Draghi, l’ancien chef de la Banque centrale européenne (BCE), appelé au chevet de la troisième économie de la zone euro mise à genoux par la pandémie.

Draghi avait négocié avec Bruxelles l’octroi de près de 200 milliards d’euros d’aides financières à l’Italie en échange de profondes réformes économiques et institutionnelles, une manne qui représente la part du lion du plan de relance européen.

Malgré les enjeux, plusieurs partis qui avaient accepté d’intégrer son gouvernement (Fratelli d’Italia était resté dans l’opposition) ont fini cet été par le faire tomber, pour des raisons purement électorales, entraînant la convocation de législatives anticipées.

Et alors que "Super Mario", présenté en sauveur de la zone euro lors de la crise financière de 2008, apparaissait comme une caution de crédibilité aux yeux de ses partenaires européens, l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite nationaliste, eurosceptique et souverainiste fait craindre une nouvelle ère d’instabilité.

D’autant que l’Italie, qui croule sous une dette représentant 150% du PIB, le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce, connaît une inflation de plus de 9% avec des factures de gaz et d’électricité qui mettent en difficultés de millions de personnes.