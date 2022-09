"Les cellules du loup ont été introduites dans les ovocytes de chien de race beagle et reproduites grâce à la technologie du clonage", a expliqué He Zhengming, vice-président du Comité national chinois d’experts sur le clonage des animaux. "En août 2021, Maya nous a quittés en raison de son vieillissement, mais le 10 juin 2022, Maya clonée est née et nous est revenue", a poursuivi l’expert.

Aujourd’hui, le louveteau se porte bien. Il vient de fêter ses 100 jours et sa croissance semble se dérouler parfaitement. L’animal continuera d’être suivant pendant encore quelques mois avant de pouvoir rejoindre une réserve naturelle du nord de la Chine.

Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées

La réussite de cette expérience est une bonne nouvelle, estime He Zhengming."Le clonage peut aider à préserver certaines espèces rares et menacées." Une intervention humaine qui pourrait bien assurer la sauvegarde des espèces en voie de disparition.