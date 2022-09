L’actrice Corinne Masiero victime d’inceste dans sa jeunesse: « C’est comme si Dracula était entré dans ma chambre »

C’est comme si un jour Dracula était entré dans ma chambre

Dans le documentaire, elle passe en revue de vieilles photos, tentant de se rappeler le traumatisme qu’elle a subi à l’époque. "J’ai 7 ou 8 ans et je suis sur le dos d’un cousin qui en a dix de plus et qui me tient par les poignets. Et là, c’est comme un grand beurk qui remonte", avant de poursuivre : "Je me vois à poil avec ce cousin dans le jardin de mes parents. Il se frotte contre moi, me touche l’entrejambe… Ça a duré des années. Moi, c’est comme si un jour Dracula était entré dans ma chambre. Tout s’est effondré. Mais je me suis persuadée que tout allait bien."

Aider les victimes à extérioriser

Auprès de Télé-Loisirs, l’interprète de Capitaine Marleau confie avoir mis plus de 45 ans avant de pouvoir parler de ce qui lui est arrivé. "Quand on a été victime, le cerveau occulte parfois le traumatisme. Il y a un mal-être qui se traduit par des phobies, des vomissements, des évanouissements, des dépressions… et on ne sait pas d’où ça vient. Je suis déboussolée parce qu’hier, je suis allée voir un documentaire sur l’inceste auquel j’ai participé en tant que témoin. Ça ne s’oublie jamais quand on a été victime. Jamais."

Ça ne s’oublie jamais quand on a été victime. Parlez-en, parlez-en, parlez-en! La parole, c’est notre première arme!

Si cela a ravivé de vieilles blessures, pourquoi avoir accepté de témoigner? "C’est la première fois. C’est douloureux, parce que je n’ai pas encore terminé mon travail là-dessus, mais ça fait partie de mon chemin. C’est le travail d’une vie. Ce documentaire marque une étape très importante. Il suffit parfois d’une voix qui s’élève pour que d’autres suivent. Parlez-en, parlez-en, parlez-en! La parole, c’est notre première arme!"