Joe Biden désorienté après un discours : une scène qui interroge sur son état de santé (vidéo)

Le président sortant Donald Trump n’est pas en reste et l’a même affublé du surnom peu flatteur de "Sleepy Joe". Et une récente vidéo risque de donner du grain à moudre aux détracteurs du 46e président des États-Unis.

La scène se déroule ce mercredi à New York, lors de la réunion du budget du Fonds mondial, un fonds qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le monde. Au moment de quitter la scène après son discours, Joe Biden s’arrête brusquement et regarde la salle avec confusion, apparaissant perdu et désorienté. Il semble demander à des personnes de l’audience ce qu’il doit faire avant qu’un homme au micro ne le remercie pour son engagement pour la cause. Sorti de sa torpeur, Joe Biden s’est ensuite mis au bord de la scène pour la suite de la conférence.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo a été commentée par de nombreux internautes. Les républicains ont également sauté sur l’occasion pour adresser un tacle à celui dont ils mettent en doute la santé mentale.

"C’est effrayant. Voici notre commandant en chef", a tweeté le sénateur républicain Ted Cruz.

Et pourtant, hormis des légers troubles du rythme cardiaque, des allergies saisonnières ou encore des reflux acides, on ne trouve rien d’alarmant dans le bilan de santé du président, publié par la Maison Blanche pour son 79e anniversaire. Son médecin avait même souligné qu’il était "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir sa fonction.

Au cours de sa vie, Joe Biden a dû faire face à des soucis de santé plus ou moins graves. À l’âge de 45 ans, il a été victime d’une double rupture d’anévrisme, qui lui a valu sept mois de convalescence. En 2021, il a dû céder temporairement les rênes du pouvoir à sa vice-présidente, Kamala Harris, en raison d’une coloscopie sous anesthésie générale. Et cet été, il a été testé positif au Covid-19 mais n’a présenté que des symptômes mineurs.