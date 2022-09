Guerre en Ukraine: le milliardaire russe Roman Abramovich aux côtés des 5 Britanniques capturés durant leur retour de Russie

L’oligarque russe et ancien propriétaire du club anglais de Chelsea Roman Abramovich, sous sanction du Royaume-Uni et de l’UE, était dans l’avion qui ramenait cinq Britanniques capturés en Ukraine et aurait joué un "rôle clé" dans leur libération, selon le témoignage de l’un d’entre eux au quotidien The Sun vendredi.