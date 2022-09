Alors qu’un corps en état de décomposition avancé a été retrouvé récemment dans la province de Caylloma, les parents de la jeune touriste belge ont déclaré qu’il y avait "peu de chance que ce soit elle".

"Il s’agit juste d’un vieux crâne macabrement mis en scène avec des jambes faites de morceaux de rames ou de bois! Il y a peu de chance que ce soit Natacha", avaient notamment indiqué à Belga les parents de la touriste.

Mais on en sait désormais plus sur les restes osseux découverts dans la rivière Colca, à Caylloma et admis ce vendredi à la morgue d’Arequipa. Selon le rapport préliminaire des médecins légistes, il s’agirait d’une personne de sexe féminin. Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse de la touriste belge Natacha de Crombrugghe, selon le quotidien péruvien La Republica.

Selon Miguel Cayetano, chef de la région policière du sud, le squelette serait apparemment incomplet et en état de momification. Il était situé au milieu de deux rochers, au bord de la rivière Colca.

Les prochaines analyses permettront de connaître plus précisément le sexe du cadavre et de savoir s’il s’agit d’une personne étrangère selon les caractéristiques du crâne retrouvé. "Il sera possible de préciser si le corps appartient ou non à la touriste belge", ajoute Miguel Cayetano dans des propos relayés par La Republica.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 5h, pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.