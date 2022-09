Guerre en Ukraine: le G7 condamne l’«escalade» russe, promet de nouvelles sanctions

Les ministres de l’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, ont également condamné "les référendums fictifs sur le territoire souverain de l’Ukraine", annoncés par les autorités pro-russes dans la région occupée du Donbass.

Le vote "ne peut pas être libre ou juste" alors que les forces russes sont présentes, ont-ils ajouté.

Le G7 devrait "prendre de nouvelles sanctions ciblées" et va "maintenir une pression économique et politique soutenue sur la Russie", selon le communiqué. "Nous allons étudier et adopter de nouvelles mesures restrictives, tant personnelles que sectorielles", a précisé M. Borell.

Les ministres ont également réaffirmé leur engagement à "finaliser les préparations" pour la mise en place d’un plafonnement du prix du pétrole russe.

Ils ont enfin appelé la Russie à "rendre le contrôle" à l’Ukraine de la centrale nucléaire de Zaporijjia, frappée ces dernières semaines par des bombardements, dont Moscou et Kiev s’accusent mutuellement.

Il faut «tenir notre ligne» face au «chantage» de Poutine, dit Emmanuel Macron

"Notre devoir c’est de tenir notre ligne" face au "chantage" du président russe Vladimir Poutine, a affirmé le président français Emmanuel Macron, dans un entretien à la chaîne BFMTV.

"Il y a aujourd’hui une escalade qui est prise par la Russie, à plusieurs égards: la mobilisation partielle (...) et ce discours belliqueux, cette menace, qui a vocation à intimider ou à rappeler que la Russie est une puissance dotée (de l’arme nucléaire, NDLR)", a déclaré le chef de l’Etat français.

"Dans ce contexte, notre devoir c’est de tenir notre ligne, c’est-à-dire d’aider l’Ukraine comme on le fait, à protéger son territoire, jamais à pouvoir agresser la Russie. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie", a-t-il poursuivi.

L’annonce par la Russie de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes et sa menace d’un recours à l’arme nucléaire, "de manière évidente, c’est du chantage, de manière évidente, il dispose de ces armes et le risque est toujours là. Et c’est un moyen de faire pression dans un moment difficile de cette guerre", a estimé Emmanuel Macron.

Mais "je ne ferai aucune interprétation ni n’aurai quelque propos qui soit qui participerait d’une escalade", a-t-il insisté.

"La France est une puissance nucléaire raisonnable (...). En général ce n’est jamais bon de faire de la politique fiction, et en particulier sur ce sujet (...) parce qu’on est pris dans le jeu d’une escalade en disant +si ceci arrive, alors je ferai cela+. Non", a encore dit Emmanuel Macron.

"Nous, nous voulons obtenir le résultat qu’on poursuit depuis le début, que l’Ukraine puisse résister, restaurer sa souveraineté, que l’Ukraine et la Russie se remettent autour de la table des négociations", a-t-il énuméré.