Des patients atteint de SLA liée à une mutation traités avec succès pour la première fois

La SLA, ou maladie de Charcot, touche environ 400.000 personnes à travers le monde. Cette maladie neurodégénérative se traduit par une paralysie progressive des muscles moteurs et entraine également des difficultés à parler, mâcher et avaler.

La maladie n’est en général pas génétique mais, chez environ 2% des patients, elle est causée par une mutation du gène SOD1. Celle-ci entraîne une accumulation toxique des protéines SOD1, ce qui provoque la mort des cellules nerveuses motrices.

Il y a plusieurs années, un traitement basé sur la thérapie génique a été mis au point pour les patients atteints atteint de SLA liée à une mutation du gène SOD1. Le médicament en question, appelé tofersen, se fixe sur le matériel génétique, bloquant la production de la protéine nuisible.

Les premiers essais cliniques sur un petit nombre de patients étaient prometteurs, mais les résultats d’une étude de phase 3 menée sur plus de 100 patients à l’échelle mondiale récemment publiés ont confirmé les bienfaits du traitement.

"Les réponses observées étaient parfois spectaculaires, en particulier chez les patients à un stade précoce de la maladie", déclare le professeur Philip Van Damme (UZ Leuven), neurologue et spécialiste de la SLA. "Chez certains, la progression de la maladie s’est complètement arrêtée et ils ont même retrouvé une certaine force musculaire. Les patients chez qui la maladie était plus avancée ont montré un ralentissement de la progression de la maladie."