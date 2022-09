Crise politique en Italie: un tweet perfide de l’ambassade de Russie en pleine campagne

Sur la première, on voit M. Poutine aux côtés de l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte (Mouvement 5 Etoiles, antisystème), accompagné de ses deux vice-Premiers ministres de l’époque, le leader eurosceptique de la Ligue Matteo Salvini et l’actuel ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio (ex-5 Etoiles).

M. Salvini, fan de longue date de Poutine qui a été jusqu’à arborer des T-shirts à son effigie, s’est prononcé contre les sanctions infligées à Moscou, jugées inefficaces et contre-productives.

Sur la deuxième photo, on voit le président russe avec Enrico Letta, Premier ministre en 2013 et qui dirige actuellement le Parti démocrate (PD), principale formation de gauche.

Sur la troisième photo, on voit Poutine engagé dans un aparté avec son ami Silvio Berlusconi, ancien chef de gouvernement et chef du parti conservateur Forza Italia. Berlusconi, 85 ans et candidat au Sénat, s’était rendu en Crimée annexée mais a pris quelques distances depuis l’attaque contre l’Ukraine.

Enfin le dernier cliché montre un Poutine souriant serrant la main de Matteo Renzi, qui était chef de gouvernement de 2014 à 2016 et dirige maintenant une petite formation centriste.

Ce post n’a pas manqué de susciter une flopée de commentaires, parmi lesquels un post acéré de l’ancien ministre de la Justice de gauche Piero Fassino: "Si vous ne vous étiez pas mis en tête d’envahir un pays libre et indépendant, qui ne vous a jamais menacé, vous auriez pu continuer votre collection de photos avec nos chefs de gouvernement".