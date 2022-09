Après des réparations, test au sol réussi pour la fusée de la Nasa pour la Lune

Tout début septembre, le décollage de la fusée SLS, la plus puissante jamais construite, avait dû être annulé à la dernière minute à cause d’une fuite observée au moment du remplissage de ses réservoirs avec du carburant cryogénique -- de l’oxygène et de l’hydrogène liquides.

L’hydrogène étant hautement inflammable, ces fuites doivent à tout prix être évitées.

La Nasa a depuis procédé à des réparations, en remplaçant un joint au niveau de la connexion entre la fusée et les gros tuyaux l’alimentant en carburant. Ce joint avait visiblement été abîmé par un débris d’origine inconnue.

Le test de mercredi consistait notamment à remplir de nouveau les réservoirs de carburant.

Une légère fuite d’hydrogène a une fois encore été observée lors des opérations, mais elle a pu être contrôlée par les équipes de la Nasa.

La semaine dernière, l’agence avait dit viser mardi 27 septembre pour la prochaine tentative de décollage, soit dans moins d’une semaine. Une date de repli, le 2 octobre, a également été annoncée.

"Les équipes vont évaluer les données du test, ainsi que la météo et d’autres facteurs, avant de confirmer que tout est prêt pour la possibilité de lancement suivante", a déclaré la Nasa dans un article de blog.