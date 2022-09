UE: «Le discours de Poutine confirme son désespoir et sa volonté d’escalade»

"Et c’est un message clair à la communauté internationale dans son ensemble, surtout en cette semaine cruciale d’assemblée générale des Nations unies à New York, qu’il n’est intéressé que par la poursuite de cette guerre, qui est destructrice non seulement pour l’Ukraine au vu des atrocités commises, mais aussi pour tout autre pays dans le monde, car elle alimente les crises alimentaire et énergétique".

Avant l’allocution de Vladimir Poutine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déjà averti depuis New York que l’UE ne reconnaîtrait jamais le résultat des référendums d’annexion annoncés par Moscou dans les territoires ukrainiens séparatistes ou sous contrôle russe. Toute tentative de la part de la Russie de modifier les frontières de l’Ukraine serait une violation de la charte des Nations unies, avait-elle ajouté.

Dans cette guerre, il n’y a qu’un agresseur, la Russie, et un pays agressé, l’Ukraine. Le soutien de l’UE à l’Ukraine restera constant

De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a fait observer que l’annonce du Kremlin sur la mobilisation partielle tombait en cette Journée internationale de la paix, "alors qu’à l’assemblée générale des Nations unies, des pays oeuvrent pour la coopération, la sécurité et la prospérité. "Dans cette guerre, il n’y a qu’un agresseur, la Russie, et un pays agressé, l’Ukraine. Le soutien de l’UE à l’Ukraine restera constant", a-t-il ajouté.

L’UE réaffirme qu’elle n’est pas en guerre contre la Russie, mais qu’elle soutient "la lutte légitime"de l’Ukraine pour défendre son territoire. À ses yeux, la guerre russe n’est pas seulement une guerre contre l’Ukraine, mais aussi contre la communauté internationale et les pays pacifiques qui croient aux règles du droit international.

Les États-Unis ont eux aussi analysé l’annonce par Moscou de la mobilisation partielle en Russie et de référendums d’annexion de territoires ukrainiens comme un " signe de faiblesse, de l’échec russe", selon l’ambassadrice américaine en Ukraine Bridget Brink.

La communauté internationale doit rester unie pour continuer d’exercer la pression nécessaire sur Vladimir Poutine pour qu’il cesse ce type de comportement irresponsable

Cette mobilisation partielle concerne 300.000 réservistes, soit "un peu plus de 1%"du nombre de personnes mobilisables dans le pays, estimé à quelque 25 millions de personnes, selon le ministère russe de la Défense.

Quant à la menace nucléaire, "Poutine joue avec l’argument nucléaire dans son arsenal de la terreur", fait observer Peter Stano. Il souligne que l’utilisation de cette arme aurait "non seulement des conséquences sur tout le territoire de l’Ukraine, mais aussi dans l’espace européen et asiatique ainsi que des conséquences imprévisibles dans le monde entier".

"La communauté internationale doit rester unie pour continuer d’exercer la pression nécessaire sur Vladimir Poutine pour qu’il cesse ce type de comportement irresponsable. C’est ce qui est discuté à l’assemblée générale des Nations unies", selon le porte-parole.