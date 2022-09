Cette mobilisation partielle est effective à partir d’aujourd’hui et fait suite à une proposition du ministère russe de la Défense.

Poutine accuse l’Occident de vouloir « affaiblir et détruire » la Russie et de transformer les Ukrainiens en « chair à canon », indique encore l’agence de presse Tass. Selon le président russe, l’Occident ne voudrait pas d’une solution pacifique en Ukraine et a fait pression sur Kiev pour que le pays prenne les armes.

La Russie prête à utiliser "tous ses moyens"pour se "protéger"

La Russie est prête à utiliser « tous ses moyens » de défense, y compris nucléaires, pour se « protéger », a averti mercredi le président russe Vladimir Poutine.

« Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple », a affirmé le président russe dans une allocution télévisée enregistrée. « Ce n’est pas du bluff », a-t-il mis en garde, après avoir accusé l’Occident de vouloir « détruire »la Russie.