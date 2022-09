Guerre en Ukraine: Joe Biden accuse la Russie d’avoir «violé de manière éhontée» les principes fondateurs des Nations unies

"Cette guerre anéantit le droit de l’Ukraine à exister, tout simplement", a lancé le président américain, dénonçant l’invasion par un membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU de son voisin.

Biden s’est par ailleurs dit favorable à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l’ONU en augmentant le nombre de ses membres. Dans son discours à la tribune de l’ONU, le président américain a notamment appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" de cette instance majeure de l’ONU afin que des pays d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.