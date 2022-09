Aviation: «2,3 millions de tonnes de carburants durables devront être produites d’ici 2030»

L’approvisionnement actuel en carburants durables pour l’aviation reste faible, à moins de 0,05% de la consommation totale pour l’aviation en UE, selon ce document triennal publié mercredi.

La Commission européenne propose une part de carburants durables sur les aéroports de l’UE qui augmentera progressivement de 2% en 2025 à 63% en 2050. Conseil de l’UE et Parlement européen ont entamé au début du mois leurs négociations sur la future législation sur ces carburants ("ReFuelEU Aviation"), qui doit notamment encourager les investissements.

"Bien que les carburants durables pour l’aviation soient actuellement plus chers que le kérosène, leur coût devrait progressivement réduire grâce à des économies d’échelle au niveau de leur production", selon le rapport.

Une autre voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation est le projet de Ciel unique européen, qui doit optimiser la gestion du trafic aérien, avec à la clé une réduction de 10% de l’incidence sur l’environnement.

Mais les objectifs environnementaux de ce projet n’ont pas été atteints sur la période 2015-2019, et les performances se sont mêmes détériorées en deuxième partie de période, note le rapport. En 2020, malgré une amélioration générale des performances, plusieurs États membres n’ont toujours pas atteint leurs objectifs environnementaux, et ce malgré la chute spectaculaire du trafic liée à la pandémie.

Plus généralement, la croissance des émissions de CO2 de l’aviation s’est accélérée avant la covid-19: près de la moitié des émissions mondiales de CO2 produites entre 1940 et 2019 ont en effet été générées depuis 2000. Les émissions de CO2 des vols au départ des aéroports européens (UE et pays AELE) ont ainsi atteint 147 millions de tonnes en 2019, soit 34% de plus qu’en 2005.

Dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone de l’UE en 2050, le secteur aérien devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre sans toutefois viser le zéro émission. De 147 millions de tonnes en 2019, il pourrait parvenir à 59 millions en 2050, si toutes les mesures (avancées technologiques sur les avions conventionnels, gestion du trafic aérien, carburants durables, avions électriques et à hydrogène) se combinent bien, selon le rapport.

"Si nous pouvons faire mieux, nous le ferons car la demande de l’opinion publique est forte. Nous croyons au progrès pour nous y aider", commentait une source européenne, en rappelant notamment la certification en 2020 par l’AESA du premier avion d’aviation générale entièrement électrique, le Pipistrel Velis Electro. "Sinon, nous devrons compter sur une compensation en provenance d’autres secteurs".