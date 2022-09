Accusé de violences sexistes, Julien Bayou se retire de la co-présidence du groupe écologiste à l’Assemblée national française

Des déclarations chocs de la députée Sandrine Rousseau

Invitée dans l’émission C à vous sur France 5 la veille, elle a confié avoir reçu une ex-compagne de Julien Bayou. Sandrine Rousseau a alors accusé son collègue d’avoir des « comportements de nature à briser la santé morale des femmes ». Selon la députée, « elles sont manifestement plusieurs », même si elle n’a « entendu qu’un seul témoignage ». Elle a également précisé: « Au moment où j’ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d’ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après ».

Une affaire qui date de juillet dernier

Julien Bayou fait l’objet d’un signalement auprès de la cellule des violences sexuelles et sexistes du parti écologiste (VSS) depuis juillet dernier. Une information révélée dans un article du Figaro. Le député écologiste assurait que les faits reprochés faisaient « suite à une rupture douloureuse et difficile », et que cette dénonciation ne concernerait « en rien des violences sexistes ou sexuelles ».

Le retrait de Julien Bayou de la co-présidence du groupe écologiste à l’Assemblée national française durera au moins le temps de l’enquête de la commission interne du parti soit menée. « Cette situation ne vaut pas démission », précise le groupe écologiste dans un communiqué. Dans l’intervalle, Cyrielle Châtelain, l’autre coprésidente, assurera seule la présidence du groupe. Julien Bayou reste secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts.