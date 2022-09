Prix de l’énergie: le pétrole se stabilise, le gaz au plus bas depuis deux mois

Les cours du pétrole se stabilisaient mardi, après avoir approché la veille leur plus bas niveau depuis huit mois, pris entre les craintes de récession et l’incertitude qui plane autour de l’offre d’or noir, tandis que le gaz recule à un plus bas en deux mois.