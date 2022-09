À 9H42 GMT (11H42 heure belge) avec une ponctualité toute britannique, le cercueil, porté par huit soldats des Grenadiers Guards, quittait Westminster Hall, où pendant cinq jours des dizaines voire des centaines de milliers de Britanniques se sont recueillis pour rendre hommage à leur souveraine adorée.

Le début d’une journée solennelle et marquée par l’émotion pour la famille royale, mais aussi pour l’ensemble du pays.

©AFP

L’émotion de Charles III

La couronne de fleurs sur le cercueil de la reine Elizabeth a été composée à la demande de son fils, le roi Charles III. Les fleurs provenaient des jardins de ses résidences Buckingham Palace et Windsor Castle et du domaine de Charles, Highgrove House.

Le roi, entouré du reste de la famille royale, est apparu ému à plusieurs moments lors de la cérémonie.

Une page d’histoire se tourne avec ces funérailles religieuses de la monarque qui a traversé ses 70 ans, sept mois et deux jours de règne avec un constant sens du devoir.

©Photo News

Deux minutes de silence puis le «God Save The King»

Le temps s’est figé pour deux minutes de silence en mémoire de la reine Elizabeth II, dans l’abbaye de Westminster à Londres comme dans tout le Royaume-Uni, à l’issue du service religieux pour les funérailles de la souveraine.

La cérémonie s’est achevée dans l’abbaye par l’hymne national, "God Save the King", chanté dans sa version masculine depuis que Charles III est devenu roi.

Des applaudissements ont retenti à l’extérieur de l’édifice où Elizabeth, encore princesse avait épousé à 21 ans en novembre 1947 le fringant Philip Mountbatten, avant d’y être couronnée le 2 juin 1953.

©AFP

Les Britanniques en masse aux funérailles

Pendant la cérémonie religieuse à l’abbaye de Westminster, certains étaient assis dans l’herbe de Hyde Park, sur des couvertures posées à même le sol ou des chaises de camping, regardant la cérémonie sur écran géant.

Certains sont là pour vivre "un morceau d’histoire"ou pouvoir dire "j’étais là".

©AFP

Dernier moment dans l’intimité

Après des funérailles grandioses à Londres, le cercueil d’Elizabeth II a entamé son voyage vers sa dernière demeure à Windsor, où la souveraine à la popularité planétaire sera inhumée en fin de journée dans l’intimité.

Vers 16h, le corbillard est arrivé à Windsor et s’est engagé sur "The Long Walk", impressionnante allée rectiligne de plus de 4 kilomètres qui mène au château.

©Photo News

À 17h, la cérémonie funèbre débutera à la chapelle Saint-Georges en présence des membres de la famille royale et des 15 Premiers ministres des royaumes qui ont exercé avec le souverain britannique comme chef d’État. Environ 45 minutes plus tard, le cercueil descendra dans la crypte royale.

Vers 20h30, une cérémonie privée d’inhumation se tiendra au Mémorial du roi George VI à la chapelle Saint-Georges. La reine reposera alors aux côtés de son époux le prince Philip.