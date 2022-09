Paris sans voitures: sept heures pour «faire autrement»

Seules exceptions, les véhicules de secours, bus, taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), étaient autorisés à circuler à 20 km/h maximum dans certaines zones, ainsi que les Parisiens rentrant de week-end, sur justificatif de domicile. Les contrevenants s’exposaient à une amende de 135 euros.

Grâce à cette journée sans voiture, que Paris organise depuis 2015, "beaucoup de gens constatent que quand on fait baisser le nombre de véhicules, on peut reprendre sa ville d’une autre façon", a commenté Anne Hidalgo devant la presse, place de la Concorde. Dans la ville hôte des Jeux olympiques et Paralympiques 2024, elle promet que ces Jeux seront "un accélérateur", avec "encore plus d’espaces repris sur la voiture".

En 2021, le jour de la même opération, les concentrations de dioxyde d’azote avaient été "inférieures de près de 20% à celles d’un dimanche habituel", selon l’observatoire de la qualité de l’air en région parisienne Airparif.